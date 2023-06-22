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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس الزمالك: علاقتنا باتحاد الكرة مميزة وسنسدد جميع المديونيات

مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس الزمالك
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قال مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن أزمات النادي المالية لدى اتحاد الكرة قد انتهت بتوقيع بروتوكول بين الاتحاد بالنادي.

أضاف «منصور» خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، دخلنا في صدام من قبل مع اتحاد الكرة، ولكن علاقتنا معهم مميزة حاليا، واجريت اتصال منذ ساعات مع جمال علام رئيس الاتحاد واتفقنا على حل أي أزمة بين النادي والاتحاد بالاتفاق والطرق الودية ودون الدخول في صدامات.

وتابع رئيس الزمالك، وفقا للبروتوكول مع اتحاد الكرة سيسدد الزمالك كافة مديونياته للاتحاد وذلك دفعات متتالية.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، اليوم الخميس في معسكر مغلق وذلك استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، غدا الجمعة، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.

مرتضى منصور الزمالك اتحاد الكرة جمال علام