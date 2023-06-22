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الخميس 22 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مصرف سوريا المركزي يطرح ورقة نقدية جديدة للتداول في الأسواق

ورقة نقدية فئة 5000
ورقة نقدية فئة 5000 ليرة
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أعلن مصرف سوريا المركزي عن وضع أوراق نقدية من فئة 5000 ليرة بالتداول، تمت فيها الاستعاضة عن ميزة التخريم المجهري لرقم 5000 بطباعة نافرة له، ما يضمن تعزيز المزايا الأمنية للورقة.

ودخلت الورقة النقدية الجديدة من إصدار عام 1444 هجرية‍ 2023 ميلادية، التداول، حيث تحمل ذات التصميم المعمول به حاليًا مع اختلاف بحجم رقم الفئة الموجود على الوجه الأمامي للورقة النقدية.

وأوضح المركزي في بيان، أن ميزة التخريم المجهري لرقم 5000 عوضت بطباعة نافرة لرقم 5000، بما يضمن تعزيز المزايا الأمنية للورقة النقدية، كما تم الاحتفاظ بباقي المواصفات الأمنية دون تعديل.

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سوريا طرح أوراق نقدية مصرف سوريا المركزي