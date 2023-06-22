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الخميس 22 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بيربوك تضع شرطا صعب التحقيق لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن أوكرانيا مطالبة بالقضاء على الفساد الممنهج في مؤسساتها بشكل تام حتى تتمكن من الانضمام للاتحاد الأوروبي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وبحسب صحيفة "دي فيلت"، أعربت بيربوك عن هذه الفكرة على هامش مؤتمر لندن بشأن إعادة إعمار أوكرانيا، مشددة على أن "30 عاما من المحسوبية يجب أن تنتهي، ويجب توضيح أن الفساد قد انتهى أيضا".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الغربية أن كييف لم تلب سوى شرطين فقط من سبعة شروط ضرورية لبدء مفاوضات رسمية بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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