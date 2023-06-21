زياد برجي يحتفل بعيد الموسيقى ويطلق كليب " أنا لمين"

أطلق النجم زياد برجي أغنيته الجديدة " أنا لمين" على طريقة الفيديو كليب بالتزامن مع عيد الموسيقى الذي يصادف اليوم الأربعاء.

الأغنية من كلمات أحمد ماضي مع ألحان زياد برجي.

وصور زياد الأغنية على شاطئ البحر في لبنان مع المخرج جان كلود ديب، وبطلة الفيديو كليب الإعلامية رولا بحسون حيث لعبت دور المخرجة الحبيبة.

أغنية "أنا لمين" أصبحت متوفرة عبر موقع يوتيوب والقنوات الفضائية والمنصات الالكترونية.

يذكر أن آخر حفلات برجى فى مصر كانت فى مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن دورته الثلاثين عام 2021.

https://youtube.com/watch?v=VDUpBI1S9SY&feature=share9