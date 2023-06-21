وزير الخارجية الأمريكي يجري مباحثات مع رئيس وزراء أوكرانيا في لندن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن التقى رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، على هامش مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في لندن.

وقال بلينكن - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية - "هذا الاجتماع في لندن من الصعب المبالغة في تقدير أهميته، نعلم أنه يتعين علينا عدم التركيز فقط على الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا بل المستقبل الاقتصادي أيضا".

وتابع:"الأمر لا يتعلق فقط ببقاء أوكرانيا، بل يتعلق بازدهار أوكرانيا، وقطعة إعادة البناء أمر بالغ الأهمية؛ لذلك يقود رئيس الوزراء الاوكراني جهدًا لتقوية الاقتصاد الأوكراني وتقوية ديمقراطيتها وحكمها، لأن ما نعرفه أيضًا وما هو قوي جدًا اليوم هو أنه ليس فقط الحكومات وليس فقط المؤسسات المالية الدولية، إنه القطاع الخاص الذي سيحدث فرقًا كبيرًا في الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل لأوكرانيا جنبًا إلى جنب مع اندماجها في الاتحاد الأوروبي ولكي ينجح ذلك، نعلم أنه يتعين على أوكرانيا بناء مناخ استثماري أكثر جاذبية".

من جانبه، ثمن رئيس الوزراء الأوكراني دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا خلال تلك الحرب الشاملة.

وقال شميهال "لدينا الدعم الكامل في المجال العسكري ؛ نحن الآن نناقش القضايا الاقتصادية والانتعاش لبلدنا، نحن نركز على قطاعات التعافي السريع - الطاقة، وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، والإسكان، واستعادة البنية التحتية الحيوية ودعم الاقتصاد".

وأضاف رئيس وزراء أوكرانيا "نأمل أن نعتمد على الدعم المستمر من جانب الولايات المتحدة، ولدينا هذا، ومن المهم جدًا بالنسبة لنا أن تدعم الولايات المتحدة أوكرانيا طالما احتاجت، لذا فقد منحنا الأمل، وجلب لنا التشجيع على الانتصار في هذه الحرب ومواصلة استعادة بلادنا واستعادة عافيته معًا".