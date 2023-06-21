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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أسامة ربيع يكشف حقيقة تأجير قناة السويس 99 سنة

الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن خصخصة أصول قناة السويس أو تأجيرها لـ99 سنة أمر غير صحيح، وهي أصول مملوكة للدولة، وأمرها يعود لمجلس النواب، وهذا الأمر بعيد عن الواقع ومجرد شائعات تطول القناة كما تول أي نجاحات في مصر.

ولفت الفريق أسامة ربيع، خلال لقائه على قناة صدى البلد، إلى أنه تم طرح 20% من شركة «الرباط» في البورصة كتجربة؛ لأنها ستشهد إقبالا كبيرا على أطروحاتها بسبب نجاحها.

وتابع ربيع قائلا: لولا قناة السويس الجديدة لما مرت السفن الضخمة بهذا الكم الكبير من القناة القديمة، منوها أن عدد السفن التي مرت بالقناة خلال عام وصل لـ25 ألفا و800 سفينة.

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