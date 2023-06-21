ماني: فينيسيوس جونيور سيفوز بالكرة الذهبية

تغنى السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ الألماني، بجناح منتخب البرازيل وريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور، على خلفية المباراة الودية التي جمعت المنتخبين أمس الثلاثاء على ملعب خوسيه ألفالادي بمدينة لشبونة البرتغالية.

وتقابل الثنائي ساديو ماني وفينيسيوس جونيور، في مباراة السنغال والبرازيل الودية، التي انتهت بفوز أسود التيرانجا بنتيجة 4-2.

وأشاد ماني بنجم منتخب راقصي السامبا، خلال تصريحات لشبكة «TNT Sports» البرازيلية، قائلًا: «بالنسبة لي، فينيسيوس أحد أفضل 3 لاعبين في العالم بالوقت الحالي».

وأكد ساديو ماني: «أعتقد أنه قادر على الحفاظ على هذا المستوى، وبالطبع سيفوز بالكرة الذهبية بالمستقبل».

وسجل ماني، هدفين في مباراة البرازيل والسنغال، ليحقق منتخب بلاده الفوز الأفريقي الثالث على التوالي على السليساو بعد انتصار الكاميرون عليه في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وفوز المغرب عليه وديًا في مدينة طنجة المغربية نهاية شهر مارس الماضي.

واستطاع فينيسيوس جونيور في الموسم الماضي، تسجيل 23 هدفًا وصناعة 21 آخرين في 55 مباراة بجميع البطولات المحلية والقارية بقميص ريال مدريد.