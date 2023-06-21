إخماد حريق شقة في عقار بالمهندسين

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار مكون من 12 طابقا يحتوي على مصلحة الضرائب بشارع وادى النيل بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة.

البداية كانت بتلقي المقدم حسام العباسى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق هائل بعقار يحتوي على مصلحة الضرائب بشارع وادى النيل بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 4 سيارات إطفاء وسيارتى إسعاف وبالفحص تبين أن الحريق نشب بأحد الشقق بالعقار المكون من 12 طابق وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.