مونديال اليد.. منتخب الشباب يفوز على السعودية

حقق منتخب مصر فوز هام جدا في مواجهة المنتخب السعودي بإطار منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للشباب لكرة اليد تحت 21 عاما.

وفاز منتخب مصر على السعودية بنتيجة 42-34، بعد أداء قوي من الفريقين.

وافتتح منتخب مصر مبارياته بالبطولة أمس بالفوز على كوبا في المباراة الافتتاحية 45/28.

وتضم قائمة منتخب مصر للشباب لكرة اليد كلا من:

حراس المرمى: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجي.

الجناح الأيسر: إسلام راضي – آدم البشري.

الظهير الأيسر: هشام صلاح - مروان حاتم.

صناع اللعب: عمر الفولي - عمر ناصر - أحمد سامح.

الجناح الأيمن: محمد رفاعي – ياسين عبد المنعم.

الظهير الأيمن: مهاب سعيد - أحمد حسام.

الدائرة: عمر شريف - محمد طارق – محمود عبد العزيز جدو.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثامنة مع كلا من كوبا والسعودية واليونان.