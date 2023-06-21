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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مونديال اليد.. منتخب الشباب يفوز على السعودية

منتخب اليد للشباب
منتخب اليد للشباب
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حقق منتخب مصر فوز هام جدا في مواجهة المنتخب السعودي بإطار منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للشباب لكرة اليد تحت 21 عاما.

وفاز منتخب مصر على السعودية بنتيجة 42-34، بعد أداء قوي من الفريقين. 

وافتتح منتخب مصر مبارياته بالبطولة أمس بالفوز على كوبا  في المباراة الافتتاحية 45/28.
 وتضم قائمة منتخب مصر للشباب لكرة اليد كلا من:
 حراس المرمى: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجي.

الجناح الأيسر: إسلام راضي – آدم البشري.

الظهير الأيسر: هشام صلاح - مروان حاتم.

صناع اللعب: عمر الفولي - عمر ناصر - أحمد سامح.

الجناح الأيمن: محمد رفاعي – ياسين عبد المنعم.

الظهير الأيمن: مهاب سعيد - أحمد حسام.

الدائرة: عمر شريف - محمد طارق – محمود عبد العزيز جدو.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثامنة مع كلا من كوبا والسعودية واليونان.

منتخب مصر المنتخب السعودي لكرة اليد 42-34 مصر