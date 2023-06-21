حملات رادارية متحركة وسيارات إغاثة... الإدارة العامة للمرور تعلن خطتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

وضعت الإدارة العامة للمرور خطة لتكثيف الخدمات المرورية بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى مرتادى الطرق السريعة والمدن الساحلية، وذلك على مدار 24 ساعة.

وقالت الإدارة العامة للمرور فى بيان لها اليوم الأربعاء، أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من وإلى القاهرة.

وأوضحت أن تلك الخطة ارتكزت على المحاور الآتية:

نشر وتكثيف الخدمات المرورية.

تفعيل دور خدمة الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين فى حالة حدوث أى طارئ.

مراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة.

تكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدى المركبات متعاطى المواد المخدرة.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة على الطرق السريعة ( الثابتة والمتحركة) للعمل على انتظام الحالة المرورية والتواجد المرورى الفعال وتسيير الحركة المرورية ومنع أى تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها.

وأضافت: يهدف التواجد المرورى على هذه الطرق إلى تحقيق سيولة مرورية والعمل على تأمين الطرق حتى يقضى المواطنين رحلتهم فى الذهاب والعودة بسلام وأمان وذلك من خلال تعزيز تلك الطرق وتزويدها بمجموعات كافية من السادة الضباط والأمناء راكبى الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدى المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية، وكذلك الأقوال الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعى بالطرق للحفاظ على أمن وأمان الطريق، كما تم تزويد الإدارة بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقب الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات بالتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.



وأكدت: وفى ذات السياق وإسهامًا فى تخفيف الأعباء على المواطنين سوف يتم تفعيل دور خدمة الإغاثة عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتى من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها وذلك يهدف بالدرجة الأولى إلى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمى هذه الطرق الذين يتعرضون إلى حوادث لا قدر الله أو أعطال والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية (01221110000/ 24021233 ).

وتابعت الإدارة العامة للمرو: كما تم تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعى وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور، وكذلك تركيب كاميرات على الطريق الدائرى لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدى السيارات، كما تم التسيق مع الجهات المعنية لتكثيف حملات الكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة وذلك لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادى وقائدى المركبات، وتكثيف الخدمات والتواجد الأمنى بمواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدى تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم إستغلال المواطنين تحت إشراف اللواء مدير إدارة البحث بالإدارة العامة للمرور.



واختممت: هذا وتهيب الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

الإدارة العامة للمرور تكثف جهودها لإستقبال عيد الأضحى المبارك

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