ads
الأربعاء 21 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مديرية العمل تنظم جولة ميدانية لمصانع الإسماعيلية.. صور

...
...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية لشركة آنفا لتصنيع الشرابات بالمنطقة الحرة، والتى يعمل بها اكثر ١٨٠ عاملا، وذلك لتفقد المصنع من حيث جميع مراحل التصنيع ومخازن الأقمشة ومعمل التلوين للملابس وصالة خطوط الانتاج والاطمئنان على تطبيق إشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية داخل كافة أرجاء المصنع، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر وسط العمال في كافة القطاعات والاطمئنان على توفير بيئة عمل آمنة وصحية خالية من الامراض المهنية وتزيد من الانتاجية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، أوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية في تقريره للوزارة، أن الهدف من الجولة الإطلاع على كل جديد داخل المصنع وتعزيز علاقات العمل، رافقه خلالها سامية عبد السلام مدير إدارة عمل الإحياء، وابراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، ونهلة قناوى  مدير إدارة تراخيص عمل الأجانب  ، واستقبلهم  خالد انور مدير المصنع كما جرى  تفقد المصنع بالكامل من حيث جميع مراحل التصنيع،و مخازن الأقمشة،وخطوط الانتاج.

وأضاف مدير المديرية: تم الاطمئنان على  إجراءات السلامة والصحة المهنية المطبقة داخله، وخطط الإخلاء في حالة الطوارئ،  والتأكد من توفير وسائل الحماية والوقاية للعاملين بالمصنع، موجها بتقسيم أماكن تواجد العاملين حسب التخصصات، لاتاحة الفرصة والمسافة لكل منهم لضمان مستوى أداء عالي، وتوفير راحة أكبر للعاملين، كما استفسر من بعض العاملين والعاملات بالمصنع على أجورهم وضمان تناسبها وتوافقها مع الحد الأدنى الأجور، مع توفير سبل الانتقال والوجبات وكل المزايا التي أقرها القانون لهم والتزام الشركة بتطبيقها.

FB_IMG_1687354708304
FB_IMG_1687354708304
FB_IMG_1687354703755
FB_IMG_1687354703755
FB_IMG_1687354705980
FB_IMG_1687354705980
FB_IMG_1687354701514
FB_IMG_1687354701514
FB_IMG_1687354699291
FB_IMG_1687354699291
FB_IMG_1687354694471
FB_IMG_1687354694471
FB_IMG_1687354696964
FB_IMG_1687354696964
الأمراض المهنية السلامة والصحة المهنية المنطقة الحرة بيئة عمل حالة الطوارئ جولة ميدانية علاقات العمل محافظة الاسماعيلية وزارة العمل