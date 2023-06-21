السفير الياباني يزور آثار الأقصر ويشيد بعظمة الفراعنة

زار السفير أوكا هيروشى سفير دولة اليابان بالقاهرة، وحرمه ووفد رفيع المستوى من السفارة اليابانية، اليوم الأربعاء، المناطق الأثرية والسياحية، من معابد ومقابر بالبر الغربي، ضمن جولة سياحية لمحافظة الأقصر تستمر لمدة يومين.

وكان سفير اليابان بالقاهرة وحرمه ووفد رفيع المستوي مرافق له، قد وصلوا إلى مطار الأقصر الدولي، وفور وصوله توجه إلى منطقة آثار البر الغربي، في جولة قام خلالها بزيارة منطقة وادي الملوك والملكات، وتوت عنخ آمون، الملكة حتشبسوت وعدد من المقابر.

وقال حسين حسن عبد الله، مسئول السفارة اليابانية بالأقصر والمرافق للوفد، أن السفير أوكا هيروشى والوفد قام أيضا بزيارة متحف الأقصر، ومن المنتظر أن يستكمل السفير الياباني والوفد والمرافق له زيارته للأقصر، بزيارة المناطق الأثرية بالبر الشرقي لاستكمال برنامجه السياحي، كما من المقرر أن يقوم بزيارة للمستشفى الدولي، لمتابعة مشروع تحسين الخدمة الطبية.

وأعرب السفير الياباني، ومرافقوه عن سعادتهم بمشاهدة تلك الآثار الشامخة علي مر الأزمان، وأشاد بعظمة الفراعنة مؤكداً أن اليابانيين محبين للثقافة المصرية القديمة.

زيارة سفير اليابان (1)

زيارة سفير اليابان (2)