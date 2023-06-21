مجلس جامعة بني سويف يكرم الطلاب المشاركين في مهرجان إبداع "اا"

كرم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، في جلسته رقم 222 الطلاب المشاركين والحاصلين على مراكز متقدمة في مهرجان ابداع "اا" والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، والكابتن محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب.

ووجه رئيس جامعة بنى سويف التهنئة إلى الفائزين وتكريمهم وهم منتخب كورال الجامعة لحصولهم على المركز الثالث في الغناء الجماعي على مستوي الجامعات المصرية، والطالب محمد خالد لحصوله على المركز الثالث في مسابفة الأفلام القصيرة – متخصص، والطالبة أماسي حسين لحصولها على المركز الثالث في مسابقة الفنون التشكيلية مجال النحت، بالإضافة إلي الإشراف والمدربين القائمين على تنفيذ المسابقة في مراحلها على مستوي الجامعة والتصفيات النهائية على مستوي الجامعات، متمنيناً لهم مزيد من النجاح والتوفيق.

وأكد الدكتور منصور حسن أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدرات طلابها ورعايتهم وتشجيعهم على المشاركة بكافة المسابقات، وتسعى دائما لاكتشاف المزيد من النماذج الإيجابية، ودعم المواهب فى مختلف المجالات، بما يساهم فى رفع مستوى قدراتهم الثقافية والعلمية، وأن هناك اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية داخل الجامعة بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك فى المسابقات الداخلية والخارجية.

مشيراً إلي أن الأنشطة الطلابية تساعد الطلاب فى بناء الشخصية المتكاملة، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامهم من أجل تنمية طرق تفكير الطلاب وتوظيفها فى الحياة اليومية.

ووجه الكابتن محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب الشكر إلي الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على دعمه لجميع الأنشطة الطلابية داخل الجامعة وتوفير كل الدعم لهم.