وسام المدني: "الليلة كبيرة" كوميديا مناسبة لجميع الأعمار

تحدث المخرج وسام المدني عن كواليس مسلسله الجديد "الليلة كبيرة" الذي يقوم بتصويره حاليا داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال “المدني” في تصريحات صحفية أن كواليس العمل ممتلئة بالتعاون والود بين كافة صناع العمل وأن هذه الكواليس ستظهر للجمهور على الشاشة بعد طرح العمل.

وأضاف المدني أنه حرص مع مؤلفي العمل إسلام المدني وعاصم الأبيض ومحمد عباس على تقديم وجبة كوميدية دسمة للمشاهد واختيار مواقف ومصطلحات كوميدية مختلفة ومميزة لا يخجل منها أي فئة عمرية.

واختتم وسام المدني حديثه بوعد للجمهور وهو أن العمل سيحمل العديد من المفاجأت سواء على مستوى أبطاله أو الأحداث التي سيشاهدها الجمهور لأول مرة.

مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف المكونة من إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم واسماعيل فرغلى ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومدحت تيخا ومحمد حزين ومراد فكري صادق وساندي مراد ونشوي بلال ومنى جاد وهشام شرف ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل وعادل شعبان ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمود فايز وغيرهم، ومن إخراج وسام المدني ومخرج منفذ عبدالرحمن شرف وساعد في الإخراج محمد سالم وأمل أنسي ومحمود برهام وكرستينا باسيلي وإنتاج شركة إكسليفون وشارك في الإنتاج محمد حراز وإشراف عام على الإنتاج عوض ماهر.