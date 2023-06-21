القبض على مسجل خطر بحوزته 1,5 كيلو حشيش بالدرب الأحمر

القى رجال مباحث القاهرة القبض على مسجل خطر بحوزته 1,5 كيلو حشيش بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

بداية الواقعة تعود عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( أحد الأشخاص- له معلومات جنائية ) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذاً من دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة – سلاح أبيض "مطواة" – ميزان حساس).

اعترافات المتهم وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المضبوطات



