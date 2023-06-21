ضبط عاطلين بحوزتهما 4,5 حشيش وسلاح نارى في دار السلام

القى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطلين بحوزتهما 4,5 حشيش وسلاح نارى بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( شخصين) لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذين من دائرة قسم شرطة دار السلام مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,5 كيلو جرام – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول).

اعترافات المتهمين وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.