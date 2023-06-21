"النواب" يوافق على 4 مشروعات قوانين باتفاقيات دولية للبحث والتنقيب عن البترول

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على 4 مشروعات قوانين باتفاقيات دولية للبحث والتنقيب عن البترول في عدد من المناطق.

وخلال الجلسة العامة، عرض النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، عن مشروعات القوانين التي تستهدف تسهيل إجراءات التنقيب عن البترول وتأثيره على الاقتصاد الوطني.

ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومباني لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس.

كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس. كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس.

ووافق مجلس النواب أيضا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس.