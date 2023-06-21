ضبط 2 طن شاورمة دجاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بشبرا مصر

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة 2 طن شاورمة دجاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى "منتهية الصلاحية" بشبرا مصر.

دورية أمنية

تعود الواقعة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكل دوائر أقسام ومراكز الشرطة بأنحاء الجمهورية وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة بدائرة القسم تمكنت من ضبط (سائق- مقيم بمحافظة مطروح) حال استقلاله سيارة "نقل ثلاجة- بدون تراخيص" محملة بكمية من المواد الغذائية عبارة عن (شاورمة دجاج بإجمالى 2,206 طن "مجهولة المصدر").

فحص المضبوطات

بفحص المضبوطات بالتنسيق مع الجهات المختصة تبين أنها غير صالحة للإستهلاك الآدمى "منتهية الصلاحية"، بمواجهته اعترف بأنه يعمل لصالح إحدى الشركات الكائنة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية وأنه كان فى سبيله لتسليم المضبوطات للمحلات التابعة لها بدائرة قسم شرطة الساحل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.