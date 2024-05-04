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السبت 04 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة 4 طلاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم.. ولا وفيات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي ما بين كوبري أبو صير وهواوك ووجود 4 مصابين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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