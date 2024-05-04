سكرتير مساعد البحيرة يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

عقد الدكتور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، إجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بالمحافظة فى إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واستعرض السكرتير العام المساعد، التوصيات الصادرة بالإجتماع السابق المنعقد برئاسة نائب محافظ البحيرة ، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز ( ادكو، شبراخيت، المحمودية، ايتاى البارود، كوم حماده، بدر، رشيد، الرحمانية، كفر الدوار).

وأكد السكرتير العام المساعد، أن قطاع مياة الشرب والصرف الصحي شهد تطوراً كبيراً إتساقاً مع توجه الدولة لتلبية إحتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية نظراً لما يمثله من أولوية ملحة، وهو ما ظهر جلياً في حجم الإعتمادات المالية لهذا القطاع الحيوي.

ووجه بتكليف فريق عمل لمتابعة أعمال الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وكذا إعادة المرور على مشروعات الجهاز الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وتسليم المشروعات فى الفترة الزمنيه المحدده التى تم طرحها فى الاجتماع السابق بالتنسيق مع مهندسين الجهاز.