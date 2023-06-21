سوناك: سندعم الاقتصاد الأوكراني بـ 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات

أعلن رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، عن عزم بلاده دعم الاقتصاد الأوكراني بحوالي 3 مليارات دولار على هيئة ضمانات قروض على مدى 3 سنوات.

وأضاف سوناك -خلال كلمة ألقاها في مؤتمر لندن لإعادة إعمار أوكرانيا اليوم /الأربعاء/- أن أكثر من 400 شركة من 38 دولة ستشارك في إعادة إعمار أوكرانيا، مؤكدا عزم بلاده مواصلة دعم دفاعات أوكرانيا، والهجوم المضاد، ومتعهدا بالوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت لحين الانتصار في الحرب.

وشدد على أنه يتعين على روسيا دفع ثمن الدمار الذي سببته في أوكرانيا، لذلك تعمل بلاده مع الحلفاء على إيجاد السبل القانونية لاستخدام الأصول الروسية.

وأشاد سوناك بشجاعة الشعب الأوكراني الذي يسعى بكل جد للابتكار وإيجاد سبل جديدة لتعزيز دفاعات أوكرانيا، قائلا "خلال موسم الشتاء الماضي حاولت روسيا تدمير شبكة الطاقة الخاصة بأوكرانيا، وبالفعل بحلول شهر فبراير الماضي تم إيقاف العمل في أكثر من 40% من مولدات الطاقة، لكن الآن وبفضل الجهود المذهلة التي بذلها الخبراء الأوكرانيون تمكنت أوكرانيا من إعادة تشغيل شبكة الطاقة والبدء حتى في تصدير الكهرباء إلى أوروبا".

وأشار إلى أن الحرب تسببت في تراجع الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا بنسبة 29% العام الماضي، لكن وبالرغم من استمرار الهجمات إلا أن المواطنين في شوارع كييف يواصلون المضي في حياتهم والعمل بكل جد.