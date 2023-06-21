فتوح وزيزو وصبحي يشاركون في تدريبات الزمالك الجماعية

شارك أحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو" ومحمد صبحي، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وكان الثلاثي الدولي قد انتظموا بالأمس في التدريبات، بعد العودة من المشاركة مع منتخب مصر الأول في المعسكر الأخير، والذي تخلله خوض مباراة غينيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ومواجهة جنوب السودان الودية.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وضع برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا للثلاثي في مران الأمس دون المشاركة في التدريبات الجماعية قبل الانخراط اليوم بشكل طبيعي وكامل في المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.