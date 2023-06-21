الفيديو| الأرصاد: طقس حار نهارا معتدل ليلا.. والقاهرة تسجل 32 درجة

قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بمصادر كتل هوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا والبحر المتوسط، بجانب وجود امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والذي بدوره يحجب أشعة الشمس ويساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام أو أقل من المعدلات بحوالي من درجة إلى درجتين، موضحة أن العظمى على القاهرة ستتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية وجنوب الصعيد تصل درجات الحرارة فيه إلى 39 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وتابعت، أن الطقس سيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والأجواء تكون معتدلة ليلا على المحافظات كافة.

وأردفت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع تعرض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر إلى نشاط للرياح، والتي تكون في بعض الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار، اليوم الأربعاء، والتي تكون خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.