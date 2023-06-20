رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات لمناقشة المستجدات وعرض إنجازات الجامعة

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماعه الشهرى بعمداء الكليات "أون لاين" بمشاركة أعضاء اللجنة وبحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

تناول الإجتماع تجهيز ودراسة الموضوعات التي تحتاج إلي دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة إلي جانب متابعة سير العمل بالكليات وعرض إنجازات الجامعة خلال الشهر .

واستهل القاصد الاجتماع بتوجيه التهنئة للأمة الإسلامية ومنسوبي الجامعة ببداية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحي المبارك.

كما وجه التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بقرب حلول ذكري ثورة 30 يونية كما وجه التهنئة لمحافظ المنوفية وأهالي المحافظة بالعيد القومي للمحافظة.

كما تقدم الدكتور أحمد القاصد بالتهنئة إلى الدكتور عصام عبد الحافظ بمناسبة صدور قرار رئيس الجامعة بتكليفه قائما بعمل عميد كلية الإقتصاد المنزلي، كما وجه الشكر إلي الدكتور شريف صبري العميد السابق، كما توجه بالتهنئة إلى الدكتور محمد صبري عمار بتكليفه قائما بعمل المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنوفية، وتوجه بالشكر إلى الدكتور أحمد القرش المدير التنفيذي السابق، كما توجه بالتهنئة الى الدكتورة رانيا عزمي لتكليفها قائما بعمل وكيل كلية الطب، والدكتورة رنا الهلباوي لتكليفها قائم بعمل وكيل كلية طب الأسنان.

وأشار القاصد إلى زيارته لديوان عام المحافظة وتقديم التهنئة إلي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفي، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، كما تم بحث سبل التعاون الدائم بين الجامعة والمحافظة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، موجها الشكر لمحافظ المنوفية علي دعمه الدائم للجامعة ومشاركته في افتتاح توسعة مستشفى الأورام ومستشفى الطوارئ.

وأضاف رئيس الجامعة أنه نظرا لتزايد أعداد المترددين علي مستشفى الأورام فسيتم العمل في المرحلة القادمة على زيادة أجهزة العلاج الإشعاعي إلي جانب السعي إلي إنشاء كلية جديدة أو معهد بحثي للأورام يمنح شهادات علمية بالتوازي مع إنشاء المبنى الجديد لعلاج الأورام.



وأحاط العمداء بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية الذي يعقد بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، مشيدا بالتطور الذي تشهده جامعة الشارقة رغم حداثة عمرها، مضيفا ان المشاركة في المؤتمر أثمرت عن عقد العديد من اللقاءات برؤساء الجامعات الروسية لعمل شراكات في العديد من المجالات.

وأكد رئيس الجامعة على أن أعمال الإمتحانات كانت تسير في جو من الهدوء حيث تفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة وتم متابعة توفير الاحتياجات اللازمة من النت فائق السرعة وتواجد الفنيين والمهندسين لحل أي مشكلة خلال الامتحانات، كما تفقد سير العمل بوحدة تكنولوجيا المعلومات والقياس والتقويم وكليتي الأسنان والآداب واشاد بانتظام العمل بهما.

وأشاد خلال الإجتماع بالجهود التي بذلت من أعمال صيانة المجمع الأولمبي للرياضات المائية والتجهيزات التي تمت به، مؤكدا على قرب افتتاحه لإستقبال المتدربين من الجمهور والطلاب وتوجه بالشكر كل من ساهم في تنفيذ أعمال الصيانة.

وأكد “القاصد” على ضرورة وضع خطة شاملة لأعمال الصيانة خلال الأجازة الصيفية تشمل المدرجات المدن الجامعية والمطاعم والحمامات والمنشآت.ووجه العمداء بضرورة البدء في وضع خريطة واضحة للعام الدراسي الجديد.

وأشار رئيس الجامعة إلى حضوره جلسة المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث حيث تمت فيها الموافقة على إنشاء مكتب العلاقات الدولية ومكتب الإبتكار البحثي ومكتب التصنيف الدولي ومكتب النشر بجامعة المنوفية.

وأحاط العمداء علما باستقبال اللجنة الفنية الموحدة المكلفة من وزارة التعليم العالي المشكله من الأساتذة المتخصصين في البرامج التي سوف تبدأ الدراسة بها بالجامعة الأهلية العام الدراسي القادم، وذلك لفحص ومعاينة الإمكانات المادية والبشرية ببرامج الطب وجراحة الأسنان وبرامج ذكاء الآلة وعلوم الحاسبات بكلية علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي وببرنامج تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وبرنامج العلاج الطبيعي، وبرنامج الصيدلة اللغة الانجليزية، والترجمة التخصصية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وبرنامج بكالوريوس الطب البيطري وتحديد الأعداد التي تقبل بها سنويا، مشيرا إلي أنه تمت الموافقة على بدء الدراسة بهذه البرامج العام الدراسي الجديد.

هذا وقد تقدم القاصد بالتهنئة للكليات الفائزة في مسابقة التميز البيئي للفصل الدراسي الثاني حيث جاء في المركز الأول كلية الهندسة الإلكترونية، وفي المركز الثاني كلية التربية وفي المركز الثالث كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وفي المركز الرابع كلية الهندسة.