الرئيس الإماراتي يبحث مع رئيس الشورى القطري العلاقات الثنائية

استقبل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش.

خلال اللقاء رحّب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برئيس مجلس الشورى القطري والوفد المرافق، حيث نقل إليه الأخير تحيات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتمنياته لدولة الإمارات بدوام النماء والازدهار، فيما حمله رئيس الإمارات تحياته إلى الشيخ تميم وتمنياته لقطر وشعبها بمزيد من التطور والرخاء.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن الشيخ محمد بن زايد وحسن الغانم تبادلا أحاديث وديّة تعبر عن العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات وقطر وشعبيهما.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها.