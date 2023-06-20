البحيرة لتوزيع الكهرباء: انطلاق العمل بالشبكات الداخلية لتغذية الدلتا الجديدة

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مخطط التغذية الكهربائية للدلتا الجديدة يتم على مرحلتين الاولى العاجلة وتتضمن تركيب محطات محولات متنقلة بالمواقع المطلوب تغذيتها بصفة عاجلة والمرحلة الثانية الدائمة لتنفيذ محطات المحولات والخطوط وربطها بالشبكة القومية على الجهود المختلفة لتلبية متطلبات روافع المياة للمشروع.

وتابعت أنه تم اطلاق التيار لتشغيل الجزء الاول من المرحلة العاجلة لمشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة مليون و200 الف فدان والتى تضم محطة المعالجة وعدد 7 روافع للمياه وتم تنفيذ الشبكات الكهربائية المغذية للمرحلة الاولى لاستصلاح وزراعة 420 الف فدان من اجمالى مليون و200 الف فدان لهذا المشروع العملاق

واكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ان العمل فى توصيل شبكات الجهد المنخفض للمرحلة الاولى العاجلة من مشروع الدلتا الجديدة سابقا للبرامج الزمنية المحددة وان قطاع الكهرباء مد كابلات ارضية باجمالى 450 كيلومترا وبتكلفة حوالى 3 مليارات جنية للمشروع منها 650 كيلومترا للمرحلة العاجله وتبلغ اطوال المرحلة العاجلة حوالى 70 كم لتلبية احتياجات خطط التنمية والاستثمار الزراعى والمشروعات التنموية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة تلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من الكهرباء ،مشيرا الى انه تم توقيع عقود بـتكلفة 800 مليون جنيه لتأمين التغذية الكهربائية ولانشاء محطات محولات وخطوط نقل للطاقة لتغذية راوفع المياة المغذية لمشروع استصلاح وزراعة منطقة الساحل الشمالى الدلتا الجديدة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وباعتبار ان المشروع يمثل نقلة نوعية كبيرة للاستصلاح الزراعي

وفي ذات السياق أكد المهندس طارق عبد الشافى رئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة التى يقع فى نطاقها المشروع ، في تصريحات صحفيه ، بانه تم الانتهاء من مد كابلات بطول 450 كيلومترا وهى اجمالى اطوال للمرحلة الاولى للمشروع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكون الكهرباء جاهزة للتشغيل المشروع بكافة مكوناته مشيرا الى انطلاق العمل بالشبكات الداخلية للمرحلة العاجلة لتغذية الدلتا الجديدة وتم توفير الكابلات المطلوبة ووضع برنامج زمنى لتكون الكهرباء متواجدة بالتزامن والعمل فى المشروع العملاق وان شركة توزيع البحيرة قامت بتغذية 7 محطات رفع مياة عملاقة تخدم المشروع بالاضافة الى محطة معالجة الحمام وتعديل خطوط الكهرباء المعترضة تنفيذ المشروع جنوب محور الضبعة مؤكدا جاهزية الشركة للعمل لتنفيذ اية تكليفات جديدة تخدم الدولة وبرامج التنمية

واضاف انه تم إزالة كافة تعارضات شبكات الكهرباء مع أعمال تطويروتوسعة الطريق الدولى الساحلى من الكيلو 101 حتى الكيلو 156 بإجمالى قيمة تقديرية ( 332.427 مليون جنيه وإزالة تعارضات شبكات الكهرباء مع أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى و تعارضات شبكات إنشاء مسار خط القطار الكهربائى السريع وتوصيل التغذية الكهربائية لمحطات ركاب القطار السريع لإجمالى عدد ( 11 محطة ركاب ) واقعة نطاق شركة البحيرة وتوصيل التيار الكهربائى لمشروع بشاير الخير (4) بعدد (66) عمارة بالمرحلة العاجلة بمدينة رشيد الجديدة .

وأكدت القابضه للكهرباء أنه تم طرح مناقصة لتنفيذ 18 محطة محولات عملاقة لخدمة المشروع وانه جارى تنفيذ وإنشاء محطة محولات روافع الحمام ( 3 ) جهد 66/11 ك.ف سعة ( 3×40 م.ف.أ وبقيمة إجمالية معادلة تبلغ حوالى ( 227 مليون جنيه ) ، وتنفيذ الخطوط الهوائية جهد 220 ك.ف مزدوج الدائرة لتغذية محطتي محولات روافع الحمام وبقيمة إجمالية تصل إلى حوالى160مليون جنيه ، وإنشاء الخط الهوائي ثلاثي الموصل بين محطة محولات روافع الحمام وروافع الحمام إجمالية تبلغ حوالى 148 مليون جنيه ،وانشاء الخط الهوائي ثلاثي الموصل بين محطة محولات الدلتا الجديدة (2)، ومحطة محولات روافع الحمام (12) ،وبقيمة إجمالية تصل إلى حوالى 265 مليون جنيه ،