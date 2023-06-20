غدًا.. انطلاق بطولة الكيك بوكسينج بمشاركة 230 لاعبًا

تنطلق غدًا الأربعاء بطولة الكيك بوكسينج بمشاركة 230 لاعبًا من الرجال والسيدات، وذلك تحت رعاية الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح.

وتُقام فعاليات البطولة بنادى بلاك بول بالتجمع الخامس خلال الفترة من 21 يونيو إلى 24 من نفس الشهر.

وأكد أحمد نصرت مدير البطولة أن البطولة سيشارك فيها أشهر اللاعبين المصريين الحاصلين على بطولات دولية محلية.

وأضاف نصرت: أن من أبرز اللاعبين الدوليين المشاركين في البطولة محمود جمال الحاصل على العديد من البطولات الدولية بالإضافة إلى أنور السهيلي وأحمد إسماعيل ماندو وعبدالله ماندو وإسلام فتحي وعبد المنعم الهلالي ويوسف توفيق وعبد الرحمن حواش وبسمة أحمد و منه عبدالله ولجين رضا وهاجر هدهد.

واختتم نصرت تصريحاته مؤكدا أنه يسعى لتكون بطولة ريبل واحدة من أقوى البطولات للكيك بوكسينج خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد محمد رائف الرئيس التنفيذي لنادى بلاك بول، أن النادي حريص دائما على استضافة مثل هذه الأحداث التي من شأنها الارتقاء بالرياضة المصرية.

وواصل رائف أن استضافة هذا الحدث ليس جديد على النادي الذي سبق واستضاف عدد من الأحداث الرياضية منها البطولات الدولية للاسكواش.