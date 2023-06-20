بسبب أعمال نقل خط رئيسى.. انقطاع مياه الشرب عن الساحل الشمالى غدًا

أصدر شركة مياه الإسكندرية، بيان إعلامي اليوم، بشأن الإعلان عن انقطاع مياه الشرب، وذلك فجر غد الأربعاء، عن عدة مناطق غرب الإسكندرية.

وأفاد بيان شركة مياه الإسكندرية بأن انقطاع المياه يأتى بسبب أعمال بالذراع البحرى نقل فى خط رئيسى المغذى للساحل الشمالى، مما يؤدى الى إنقطاع المياه عن مناطق بعض القرى السياحية و برج العرب و مدينة الحمام ، وسوف يتم إعادة ضخ المياه بعد أعمال التوسعة و النقل.

وناشدت المواطنين توفير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة ،و عند الحاجه يرجي الاتصال علي رقم 125 من اي خط أرضى او علي 035815700.

وأوضح وليد على مرسى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث وغرف العمليات، أنه خلال عام 2022 جاءت الشكاوى التى تم استقبالها والتعامل الفورى معها ومتابعة حلها مع الجهات المعنية كالتالى: عدد 1457 شكوى مخالفات (البناء - الهدم ـ الحفر)، وعدد 484 شكوى (الانهيارات الجزئى والكلى ـ السقوطات) وعدد 564 شكوى حوادث طرق وحرائق وحالات تسمم، و535 شكوى تراكمات القمامة، وعدد 528 شكوى انقطاع الكهرباء، وعدد 1330 شكوى انقطاع المياه وكسر مواسير المياه.