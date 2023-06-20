قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة البلينا.. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط 12 قضية سلاح نارى بمضبوطات 3 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – طبنجة – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.. بحوزة 12 متهم لثلاثة منهم معلومات جنائية .
ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية".
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 179 حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام .
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حملة أمنية بسوهاج لضبط حائزى وتجار المواد المخدرة
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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة البلينا.. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة البلينا.. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: