حملة أمنية بسوهاج لضبط حائزى وتجار المواد المخدرة

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة البلينا.. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 12 قضية سلاح نارى بمضبوطات 3 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – طبنجة – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.. بحوزة 12 متهم لثلاثة منهم معلومات جنائية .

ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 179 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام .