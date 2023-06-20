جنايات كفر الشيخ تقضي بإعدام سائق قتل شقيقه بمساعدة زوجة المجني عليه

أصدرت محكمة جنايات فوة الدائرة الثانية بمحافظة كفر الشيخ، وبإجماع الآراء بإعدام كل من نيرة محمد أنور حمودة ،المتهمة بقتل زوجها ، وماهر السيد هنيدي أبو خليل ،المتهم بقتل شقيقه والزامتهما المصاريف الجنائية، وأحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة .

صدر الحكم برئاسة: برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين هشام الشريف وحسن دويدار، وأحمد عثمان وسكرتارية أحمد ميداني.

وكانت هيئة المحكمة ،قد أحالت في جلستها،بتاريخ 20 مايو من الشهر الماضي، ،أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية، وذلك لإبداء الرأي الشرعي حول عقوبة إعدامهما، وحددت جلسة اليوم 20 يونيو للنطق بالحكم.

وترجع أحداث القضية رقم 14868 لسنة 2022 جنح مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 2880 لسنة 2022 كلي كفرالشيخ ، حينما أقدم سائق في منتصف العقد الثاني من العمر، وربة منزل عشرينية، على قتل شقيق المتهم الأول، وزوج الثانية بسبب علاقة غير شرعية.

وكان المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، قد أحال المتهمين ماهر السيد هنيدي 27 عامًا، ويقيم بمنطقة ضهر المشروع التابعة لمركز مطوبس، ونيرة محمد حمودة، 25 عامًا، بائعة أسماك، وتقيم بقرية سكرانة التابعة لنفس المركز إلى محكمة جنايات فوة، وتبين أنهما في يوم 17 نوفمبر 2022 بدائرة مركز شرطة مطوبس قتلا المجني عليه نادر هنيدي، شقيق المتهم الأول، وزوج المتهمة الثانية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب وجود علاقة غير شرعية بينهما.

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