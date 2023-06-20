ننشر تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي جاء قبل إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 والمرجَّح أن تكون في فبراير المُقبل.

وشمل قرار رئيس الجمهورية الصادر بالجريدة الرسمية اليوم، تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي جاء كالآتي:

نصت المادة الأولى من القرار الصادر على أن يُستكمل تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعيين بطريق الندب للمستشار وليد حسن سيد حمزة - نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للهيئة.

وجاء من مجلس الدولة المستشار مراد فکري هابیل - نائب رئيس مجلس الدولة، عضوًا بالمجلس.

وقررت اللجنة قبول الإخطار المُقدَّم من أشرف محمد أنور المقدم، وعادل عبد العظيم محمد إبراهيم أيوب، وعبد الهادي محمد مختار، وكلاء المؤسسين بتأسيس حزب شعب مصر وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وحقه في مباشرة نشاطه السياسي اعتبارًا من اليوم التالي لصدور هذا القرار، مع نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي الأخبار والجمهورية خلال عشرة أيام من اليوم، تحريرًا في 19/6/2023.