الذهب الأبيض.. قطاع الأعمال: القطن المصري الأفضل عالميا.. خبراء: التوسع في الزراعة يضمن زيادة فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير النقد الأجنبي

تسعى الحكومة متمثلة في وزارة الزراعة للنهوض بمحصول القطن وزيادته خلال الفترة المقبلة حيث قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، إن القطن المصري له سُمعة عالمية، مضيفا: “لدينا أجود أنواع القطن على مستوى العالم”.

مساحة محصول القطن

وأضاف عبدالغني، في تصريحات تلفزيونية، ”الذهب الأبيض القطن المصري تميزت به مصر وله سمعة عالمية، وما زال رقم واحد على مستوى العالم، والقطن المصري ليس له مثيل على مستوى العالم”، موضحا: مساحة محصول القطن في فترة من الفترات تقترب من 2 مليون فدان، وصناعة الغزل والنسيج لم تمتد إليها يد التطوير على مدار سنوات.

وأوضح: الرئيس السيسي وجه بتعظيم والاهتمام بالصناعات التحويلية وتم البدء في مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج بمصر، وبدأت بدمج ما يقرب من 29 شركة، وأصبحوا 9 شركات متنوعة لمنع التداخل في الإنتاج وإضافة عنصر التخصص في الإنتاج.

سعر ضمان لمحصول القطن

وتابع المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال: ”خطة التطوير الحالية للغزل والنسيج تقترب تكلفها من 50 مليار جنيه، تم التوسع في مساحة القطن وتشهد مساحة ملحوظة هذا العام تقترب من 400 ألف فدان هذا العام، والحكومة أعلنت سعر ضمان لمحصول القطن وهذا لم يحدث منذ سنوات”.

وفي هذا السياق يقول حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب الفلاحين، إن مصر تمتاز بجودة القطن العالية منذ سنوات عديدة بفضل الجهود المبذولة في ذلك الملف وخير دليل على ذلك أن هناك دول عديدة تستورد القطن المصري سواء قطن طويل التيلة الذي نمتاز به أو قطن قصير التيلة.

وأضاف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، لابد وأن يكون لدينا خطة جديدة لتطوير القطن وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة وأن تلك الخطوات ستعمل بشكل كبير على زيادة الصادرات من القطن للخارج وتوفير العملة الأجنبية في ظل ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الثلاثين جنيهًا.

وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن أهم خطوة للاهتمام بقطن الشعر وزيادته خلال المرحلة المقبلة زيادة مصانع الغزل في جميع المحافظات خاصة أن زيادة مصانع الغزل سيرفر فرص عمل للشباب ويقلل من نسب البطالة التي زادت بصورة مبالغ فيها خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف محمود في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، لابد وأن نعمل خلال الفترة المقبلة علي زيادة المساحات المزروعة من القطن وتشجيع الفلاحين على زيادة محصول القطن بتطوير الآلات الزراعية ورفع سعر شراءه من الفلاحين خاصة وأن محصول القطن يعد من أهم المحاصيل التي نصدرها للخارج.