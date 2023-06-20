محافظ المنيا : استمرار تطوير وتجميل الميادين بمراكز المحافظة

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا باستمرار أعمال تطوير وتجميل الميادين بمراكز المحافظة، والحفاظ على الطابع الحضاري والجمالي المميز لكل مركز ومدينة ، إلى جانب مواصلة أعمال التشجير لزيادة المساحات الخضراء، وخاصة فى أماكن التجمعات السكنية ، لما تمثله المساحات الخضراء من متنفس لمواطني المحافظة.

من جانبه، أكد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي قيام إدارة التطوير وتجميل المدينة بري وتنظيف حديقة ميدان الشهيد بمدخل مطاي الشمالي، كما تم قص وتهذيب السياج بالحديقة وتخطيط حديقة الوحدة المحلية ، بالإضافة إلي قص وتهذيب أشجار حديقة ميدان السلام بالمدخل الجنوبي للمركز في إطار تطوير وتجميل الميادين بالمركز ، كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية بردنوها من زراعة 75 شجرة علي طريق نقطة شرطة القرية وحول المعهد الديني ومدرسة البنات الاعدادية بالقرية ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " ، كما تابعت الوحدات القروية لمجلس قروي حلوة و إبوان و بردنوها و أبو عزيز و منبال العمل بمنظومة النظافة وإزالة المخلفات من نقاط تجميعها ورفعها إلي المقلب الرئيسي .

وفى مركز ومدينة سمالوط ، أشار الدكتور سعيد محمد رئيس المركز إلى مواصلة الوحدة المحلية لأعمال المبادرة الرئاسية للتشجير بمختلف الطرق و الشوارع، حيث تم زراعة 40 شجرة مختلفة الأنواع بنطاق الوحدة المحلية لمنقطين وحى غرب المدينة لزيادة الرقعة الخضراء وإضفاء المظهر الجمالى والحضارى .



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