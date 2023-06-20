أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 540 شاحنة و140 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 331 شاحنة و133سيارة فيما شملت حركة الصادرات 39000 طن بضائع ، 209 شاحنة و7 سيارة .
وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة Cano وعلى متنها 33 الف طن فوسفات متجهة الى الهند والسفينتين الحرية2 وامل ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و149 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة ، بينما تغادر ميناء بورتوفيق السفينتين درة و Sea wave1 متجهين الى جدة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1597 راكب بموانيها .
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تصدير 33 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 540 شاحنة و140 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 331 شاحنة و133سيارة فيما شملت حركة الصادرات 39000 طن بضائع ، 209 شاحنة و7 سيارة .
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 540 شاحنة و140 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 331 شاحنة و133سيارة فيما شملت حركة الصادرات 39000 طن بضائع ، 209 شاحنة و7 سيارة .