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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

اللقاء السنوي لكورالات الكنائس الأرثوذكسية الـ "Oriental" بهولندا.. صور

صورة تذكارية
صورة تذكارية
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استضافت كاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام (مقر إيبارشية هولندا القبطية الأرثوذكسية)، اللقاء Orientalالسنوي لكورالات الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الـ 

وحضر اللقاء إلى جانب الأنبا أرساني أسقف هولندا، المطران بوليكاربوس رئيس إيبارشية هولندا للسريان الأرثوذكس وبعض من كهنة إيبارشية هولندا القبطية الأرثوذكسية، وكهنة بعض الجاليات المسيحية بهولندا، وعدد كبير من مختلف جاليات الكنائس الأرثوذكسية بهولندا.

اشترك في اللقاء مجموعة مختلفة من كورالات الكنائس الأرثوذكسية الشرقية (القبطية والسريانية والأرمنية والإثيوبية والإريترية)، حيث قدم كل فريق عرضًا من الألحان والترانيم المتنوعة، كلٌ بلغته الخاصة.

ونال العرض إعجاب الحاضرين الذين عبروا عن سعادتهم بالعرض الشيق الممتع للتراث الروحي للكنائس الأرثوذكسية المختلفة، وبعد انتهاء كل عرض تم التقاط بعض الصور التذكارية.

 

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