تألق البعثة المصرية فى منافسات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

تواصل البعثة المصرية تألقها منذ انطلاق الألعاب العالمية الصيفية السادسة عشر، ونجح أحفاد الفراعنة فى الحصول علي عدد من الميداليات المتنوعة من ذهب وفضة وبرونز، خاصة في الجمباز الإيقاعي.

وواصلت لاعبتي مصر رحمة خالد وديانا شعبان عزفهم المنفرد، حيث حققت رحمة الذهبية الأولى لمصر بالطوق، كما حصلت على فضية الشريط وبرونزيتين الكرة والحبل، لتضيف زميلتها ديانا شعبان الذهبية الثانية في الكرة وبرونزيتين في الشريط والطوق لترفع رصيدها الى أربع ميداليات ذهبية وثلاث برونزيات، كما حصلت على المركز الخامس في الحبل، وفي ألعاب القوى حصلت ايه نصر على شارة مشاركة في دفع الجلة .



ومع زيادة وتيرة الأحداث في اليوم الثالث من أيام الألعاب يدخل لاعبو مصر في المنافسات القوية ففي الفروسية تقام نهائيات مسابقات الترويض تقسيم CI من خلال اللاعبة دينا عاصم واللاعب مؤمن الغلبوني، وفى الهوكي في مرحلة النهائيات مجموعات (بلجيكا - المانيا - اسبانيا-مصر، حيث تلتقي مصر مع إسبانيا في المباراة الأولى وفي المباراة الثانية تلتقي مصر مع ألمانيا أما في كرة القدم فتشهد مباريات التقسيم لقاء مصر مع اوربا، اما في تنس الطاولة فهناك مباراة في تقسيم زوجي رجال

وتتواصل الاحداث والمباريات المتلاحقة ففي كرة السلة بنات نهائيات مجموعات (مصر - كوت ديفوار - فنلندا – الامارات، والبداية مع مباراة مصر و كوت ديفوار، وفى الجودو هناك تقسيم بنين للاعب مصطفي عبدالمجيد، وتقسيم بنات ياسمين محمد سليم، و البوتشي هناك نهائيات فردي رجال ابراهيم رشيد، و اسلام محمد، اما الريشة الطائرة فتشهد فردي بنين بين مصر و العراق ويمثل مصر خالد رأفت وعبدالرحمن صلاح بالإضافة الى مباريات اخري لم تحدد بعد.

أما الدراجات فهناك تقسيم ٥ كيلو متر طريق ويشارك فيها إيمان سيد زين وحسام شعبان، أما التنس فيشهد تقسيم زوجي موحد رجال وسيدات مريم بدر و سلمي احمد وسيد حمدي وعبدالرحمن إبراهيم، وتلقط بنات الجمباز أنفاسها بالتدريب والاستعداد لمباريات الجمباز الفني، أما رفع الأثقال فهناك نهائيات سيدات الرفعات الصدرية – الميتة واللاعبة محاسن حسن .

وتشهد أم الألعاب العاب القوي مشاركة اللاعب محمد على في نصف نهائي دفع الجلة، بينما يشارك في النهائي محمود البهواشي ٢٠٠ م عدو ، وتشارك في نصف النهائي مريم محمد في دفع الجلة ، وتشارك في نهائي ٢٠٠ م عدو ايه نصر، ويشهد هذا اليوم تتويج سباق ٢٠٠ م عدو البنات وتتويج سباق ٢٠٠ م عدو بنين ، اما السباحة فتشهد نهائيات سباق ٥٠ م صدر والسباح ادهم اشرف ، ونصف نهائي سباق تتابع ٤ x ٥٠ م حرة يشارك فيه كل من ادهم اشرف، سلمي شبانه‘ شهاب الدين عادل، سحر ابوهاشم، بالإضافة الى نصف نهائي سباق ٥٠ م حرة، والذي يشارك فيه ادهم اشرف وسلمي شبانة.

