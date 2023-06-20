سقوط جزء من «بلكونة» عقار بشارع الجزائر في العمرانية دون إصابات.. بالصور

سقط جزء من شرفة الطابق الثاني «بلكونة» بعقار مكون من 4 طوابق بناصية شارع الجزائر مع اليابان من شارع الثلاثيني بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب محافظة الجيزة دون وقوع إصابات، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار لتأمين المارة والمواطنين.

وكانت البداية، بتلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث انهيار جزئي وسقوط جزء من شرفة الطابق الثاني بعقار مكون من 4 طوابق "أرضي و3 طوابق علوي" بناصية شارع الجزائر مع اليابان من شارع الثلاثيني بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال حي غرب المحافظة وتم المعاينه على الطبيعه من خلال إدارة التنظيم، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار لتأمين المارة والمواطنين.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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