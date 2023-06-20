أوكرانيا تعلن إصابة 6 مدنيين في دونيتسك وزابوريجيا.. وروسيا تتهم كييف بإصابة 28 في "فولنوفاخا"

أعلنت أوكرانيا إصابة 6 مدنيين، جراء هجمات روسيا على إقليمي دونيتسك وزابوريجيا.. بينما أعلنت روسيا إصابة 28 مدنيا في قصف أوكراني طال مدينة (فولنوفاخا) ومقاطعة بلجراد.

تفصيلا.. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، أن قواتها الجوية شنت 15 غارة جوية استهدفت مجموعات عسكرية روسية في اليوم الماضي.

وذكرت الهيئة- في بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- أن في اتجاه منطقة كوبيانسك شن الجيش الروسي غارة جوية على مستوطنة كيسليفكا بمنطقة خاركيف، وتعرضت مناطق كراسني بيرشي ونوفوملينسك ودفوريشنا وزابادن وكيسليفكا وبيريستوف في منطقة خاركيف لهجمات مدفعية وقذائف هاون معادية.

وفي سياق متصل.. أفادت هيئة الأركان بأن الجيش الروسي شن هجوما جويا وصاروخيا مكثفا آخر على أوكرانيا، الليلة الماضية، وبحسب المعلومات الأولية، تم تدمير 28 من أصل 30 طائرة بدون طيار تابعة للقوات الروسية من طراز (شاهد).

وأضافت أن الجيش الروسي شن هجوما جويا وصاروخيا مكثفا آخر على أوكرانيا خلال الليل، ووفقا للمعلومات الأولية تم تدمير 28 من أصل 30 طائرة من طراز (شاهد)، واستخدم الروس 7 صواريخ من طراز (إس-300) لمهاجمة زابوريجيا ومحيطها و"يتم التحقق من المعلومات".

وأشارت إلى أن القوات الروسية استخدمت أمس أربعة صواريخ (كاليبر كروز)، وأربع طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع (شاهد -136 / 131).. تم إسقاط جميع الأهداف الجوية الثمانية.

وتابعت أنه إضافة إلى ذلك شن الروس أكثر من 45 ضربة جوية، ونفذوا نحو 70 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، وأصيب مدنيون في الهجمات الروسية.

وحذرت هيئة الأركان العامة من أن احتمال وقوع مزيد من الهجمات الصاروخية والضربات الجوية في أنحاء أوكرانيا لا يزال مرتفعا.

بدوره.. أعلن سلاح الجو الأوكراني- في بيان، اليوم- أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 32 طائرة من أصل 35 طائرة روسية بدون طيار كانت تُحلق فوق سماء البلاد، في أخر 24 ساعة.

وذكر سلاح الجو: "في ليلة 20 يونيو، ضرب الروس المنشآت العسكرية والبنية التحتية لأوكرانيا بذخائر شاهد 136/131 إيرانية الصنع".. مضيفا أنه تم إطلاق طائرات بدون طيار من الاتجاهين الشمالي والجنوبي وبالتحديد في منطقة بريانسك الروسية والساحل الشرقي لبحر آزوف.

وأضاف: "إجمالًا، استخدم الروس 35 طائرة بدون طيار مقاتلة، ودمرت قوات الدفاع الجوي 32 طائرة منها، فضلا عن إسقاط 30 طائرة بدون طيار وطائرات من طراز (شاهد) وطائرتين أخريين من قبل القوات البرية".

وتابع: "أن قوات الدفاع الجوي تنشط في معظم مناطق أوكرانيا، ومع ذلك، فإن الاتجاه الرئيسي للهجوم من قبل الطائرات بدون طيار الإيرانية هو منطقة كييف، وتم تدمير أكثر من عشرين طائرة بدون طيار فوق العاصمة"، مع الإشارة إلى أن القوات الروسية قصفت إقليم زابوروجيا بصواريخ إسكندر إم/ إس -300 الليلة الماضية.

من جهته.. قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو- في تصريح، اليوم- إن 5 مدنيين أُصيبوا من جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم، الليلة الماضية.

وأضاف كيريلينكو "في يوم 19 يونيو، أصاب الجيش الروسي خمسة من سكان منطقة دونيتسك، وبالتحديد 3 في بلدة تشاسوفي يار وواحد في زالزين وآخر في إيفانيفسكي".

وتابع أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاكا، مشيرًا إلى أن الروس نفذوا خلال يوم أمس أكثر من 45 غارة جوية، وأطلقوا حوالي 70 هجومًا صاروخيًا من قاذفات صواريخ متعددة على العديد من الأراضي الأوكرانية.

بدوره.. قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوريجيا الأوكراني يوري مالاشكو- في تصريح، اليوم- إن الجيش الروسي قصف 19 بلدة تابعة للإقليم، ليلة أمس، مما أدى إلى دمار واسع النطاق وإصابة شخص.

وأضاف مالاشكو "أن الروس شنوا 72 غارة على أهداف مدنية وخطوط إمداد في 19 بلدة وقرية تابعة للإقليم، من بين ذلك زابوريجيا وروزوميفكا بالصواريخ وأوريخيف وبريوبرازينكا بالطائرات ومهدالينيفكا بطائرات بدون طيار وهوليابول وليفادين ولوبكوف وقرى أخرى على خط المواجهة".

وأشار إلى أن رجلًا يبلغ من العمر 54 عامًا أُصيب بجروح نتيجة انفجار لغم في أوريكيف ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما سُجلت في المنطقة خمسون بلاغًا عن الدمار الناجم عن القصف من بين ذلك تضرر شقق ومنازل وسيارات ومباني إدارية وتجارية.

في المقابل.. ذكرت سلطات إقليم دونيتسك أن نحو 28 مدنيا أصيب في قصف أوكراني طال مدينة (فولنوفاخا) ومقاطعة بلجراد، مضيفة أن القصف الأوكراني قد طال أحياء سكنية ومستودعات للمساعدات الإنسانية ومحطة لحالات الركاب في المدينة.

وأشارت السلطات إلى أن المعلومات الأولية تشير لاستخدام قوات كييف صواريخ (هايمرس) لاستهداف المدينة.

وفي السياق.. أعلنت مقاطعة بلجراد الروسية إصابة 8 مدنيين بينهم طفل، بقصف أوكراني على إحدى مدن المقاطعة.

على صعيد متصل.. أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي- في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم- اعتقال أحد العملاء الأوكرانيين بتهمة التجسس، بعد قيامه بجمع ونقل معلومات ذات طبيعة عسكرية لاستخدامها ضد أمن روسيا.

وذكر الجهاز أن قوات الأمن الفيدرالي قامت باعتقال مواطن أوكراني يشتبه في قيامه بالتجسس على أراضي مدينة نالتشيك.

وأشار إلى أن المعتقل تلقى تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني بجمع ونقل معلومات ذات طبيعة عسكرية إلى أحد عناصر جهاز استخبارات أجنبي، لافتا إلى أن تلك المعلومات يمكن أن تستخدم ضد أمن روسيا خلال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة.