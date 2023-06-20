سامسون يواصل التأهيل استعدادا لموقعة فاركو بالكأس

واصل البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له، على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية متنوعة سواء داخل صالة الجيمانيزيوم أو بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت قيادة عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالفريق.

وكان الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وضع برنامجا تأهيليا خاصا للاعب لتنفيذه خلال الفترة الحالية بسبب الإجهاد العضلي الذي يعاني منه .

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، وذلك يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.