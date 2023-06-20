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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئاسة شئون الحرمين الشريفين تهيئ أكثر من 14 خدمة إلكترونية لخدمة ضيوف الرحمن

المسجد الحرام
المسجد الحرام
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هيَّأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من 14 خدمة إلكترونية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1444هـ؛ منها تطبيق تنقل، وتطبيق لوامع الأذكار، والمصحف الشريف، وغيرها من التطبيقات والروبوتات الذكية التي تعمل على تهيئة البيئة الإيمانية لضيوف الرحمن.

وحرصت الرئاسة -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم /الثلاثاء/- على تسخير مواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل مع ضيوف الرحمن والتواصل الفاعل معهم، وتعريفهم بالخدمات والبرامج والمبادرات المعدة لهم، من خلال حساباتها الرسمية على تلك المواقع، فضلا عن مد جسور التواصل مع مختلف الوسائل الإعلامية.

ضيوف الرحمن السعودية حج وعمرة