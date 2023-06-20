بالفيديو.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وفرص لتساقط الأمطار على بعض المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وهو ما يتسبب في حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة، في أغلب محافظات الجمهورية حتى يوم الخميس القادم.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام والتي تصل إلى 32 درجة، و38 درجة على محافظات جنوب الصعيد، موضحة أنه سيكون هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزء من أشعة الشمس خلال فترة النهار بسبب وجود منخفضفي طبقات الجو العليا وهو ما يجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري.

وتابعت، أن درجات الحرارة ليلا ستكون معتدلة، بالإضافة إلى نشاط نسبي للرياح على أغلب المحافظات، مشددة على أن الرياح لن تكون محملة بالأتربة والرمال، موضحة أن هناك فرص لتساقط الأمطار الخفيفة اليوم، على العديد من المحافظات ومدن القاهرة الكبرى.

وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، مناشدة باستخدام غطاء للرأس وتناول كميات كبيرة من المياه، مؤكدة أن الأمطار لن تؤثر على الأعمال اليومية.