غزل المحلة يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم أحمد ميهوب

كشف صابر عيد، المدير الرياضي لفريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة، حقيقة مفاوضات الزمالك، لضم حارس مرمى الفريق، أحمد ميهوب، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط اسم حارس المحلة، بالانتقال إلى صفوف الزمالك، تحسبًا لرحيل محمد عواد، بعد طلب الأخير الرحيل عن صفوف الأبيض بنهاية الموسم الجاري بسبب عدم مشاركته مع الفريق بشكل أساسي.

وقال المدير الرياضي، لغزل المحلة في تصريحات خاصة للبوابة نيوز: «لا يوجد عرض رسمي من الزمالك حتى الآن ويتبقى في عقد الحارس موسمين مع النادي».

وتابع: «المجلس سيجتمع الفترة القادمة وإذا جاء عرض بشكل رسمي سيتم مناقشته واتخاذ القرار الأنسب لمصلحة النادي».

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة فاركو فى التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وحسم الزمالك بطاقة العبور إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب الفوز على بروكسي 3بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.