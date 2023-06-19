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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة العامة تعقد منتدًى إقليميًا عن دور الأدلة الرقمية في مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية

جانب من المراسم
جانب من المراسم
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تعقد النيابة العامة المصرية بصفتها رئيس جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة، بالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة IOM منتدًى إقليميًا عن دور الأدلة الرقمية في مكافحة وتحقيق الجرائم المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، وذلك خلال الفترة من ١٩ حتى ٢١ يونيو الجاري بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر؛ تفعيلًا لبنود مذكرة التفاهم المبرمة في القاهرة بين الجمعيتين في العام قبل الماضي.

هذا، ويشارك في المنتدى عشر دول إفريقية وثماني دول عربية ودولتا ألمانيا وموريشيوس، بينما تشارك الولايات المتحدة الأمريكية بمحاضريها في فعاليات هذا المنتدى الذي يهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات والتحديات بين النيابات العامة وهيئات الادعاء العام أعضاء الجمعيتين؛ حول التعامل مع الأدلة الرقمية والاطلاع على أفضل الممارسات من خبراء الدولة المشاركة الرائدة في هذا المجال تعزيزًا للمهارات الفنية لأعضاء النيابة بتلك الدول، فضلًا عن تعزيز التنسيق والتعاون القضائي بين الدول المشاركة، وتعزيز الجهود الدولية والوطنية لمواجهة تحديدات الجرائم السيبرانية وارتباطها بجرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

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اتجار بالبشر الهجرة غير الشرعية الدول المشاركة الجرائم السيبرانية