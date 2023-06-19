إلهام شاهين خلال ندوة تكريمها بمهرجان جربة: تمنيت تجسيد شخصية حتشبسوت

خصص مهرجان جربة للسينما العربية في دورته الثانية مؤتمرًا صحفيًا للنجمة إلهام شاهين بحضور الدكتورة عبلة الأسود المدير العام للمهرجان، وقدم المؤتمر الفنانة الهام شاهين، التي تمتلك رصيد كبير من الحب لدي كل الجماهير العربية، وهي داعمة لكل الفعاليات الثقافية والفنية والسينمائية.

حضر المؤتمر الصحفي المخرجان مجدي أحمد علي وعمر عبد العزيز، والفنانين أمير شاهين وشريف حلمي وأحمد مجدي وياسمين الخطيب، وعدد من النقاد والصحفيين ووسائل الاعلام من تونس.

وخلال المؤتمر، قالت الدكتورة عبلة الأسود، مدير مهرجان جربة للسينما العربية: “ممتنة للنجمة إلهام شاهين لدعمها للثقافة والفنون بشكل عام، وسعيدة لتكريمها على مشوارها الفني التي أبدعت فيه وأحبها كل الوطن العربي وأنها تدعم القومية العربية وليس لها حدود في الإبداع”.

وقالت الفنانة إلهام شاهين أنها ممتنة للتكريم من مهرجان جربة للسينما العربية في دورته الثانية، وأنها تحب أن تدعم المهرجانات الوليدة، وأكدت على أن الجمهور العربي غير معتاد على حضور الندوات وأفلام المهرجانات السينمائية بسبب عدم إدراكهم الجيد لمفهوم السينما، وأنها واجهت صعوبات عديدة حينما أسست مهرجان أسوان لسينما المرأة؛ إذ أنها قامت بدعوة الفنانين وعملت على دعم المهرجان والجمهور لحضور الفعاليات، مشيدة بدور مديرة المهرجان عبلة الأسود، التي تراها محبة للسينما، وتعمل بكل جهد من أجل إعلاء شأن السينما العربية ودور بلدها تونس.

وعن تاريخها الفني، قالت النجمة المصرية إلهام شاهين: "مشكلتي اني بتقمص الشخصية بشكل مبالغ فيه ويؤثر في حياتي الشخصية بسبب الاندماج، وأرى أن الإندماج الزائد للفنان ليس صحي وأكثر الأوقات التي قمت بزيارة الأطباء فيها كان بسبب الاندماج والتأثر بتقمص الشخصيات، واعتز بفيلمي "يادنيا ياغرامي" وفيلمي "سوق المتعة" واعتبرهما من أقرب الافلام إلى قلبي لأن به رسالة جريئة ومهمة وايضا أحب القضية التي ناقشتها في فيلم "واحد صفر" واحب تقديم القضايا المختلفة والمثيرة للجدل".

وعن غياب نجوم جيلها عن الساحة الفنية قالت الهام شاهين: “هناك استبعاد غير معلن لعدد كبير من جيلنا لأسباب غير معلنه وانا أتصور أن الذي يرفض هذا الجيل هو شخص ليس على قدر من الفهم ولا يقدر قيمة الكاتب أو المخرج أو الممثل بل لا يقدر قيمة الأشخاص والفنانين وصناع التنوير، وان المخرج القوي أو قائد العمل القوي الواثق في نفسه لا يقوم بالصياح خلال التصوير او صنع حالة من التوتر بسبب صوته العالي، وانا احب المخرج مجدي احمد على والمخرج عمر عبد العزيز في اللوكيشن وخلال اجواء التصوير”.

وعن أحلامها الفنية قالت شاهين: "كانت أمنية حياتي أن أقوم بتجسيد شخصية حتشبسوت أول حاكمة مصرية في التاريخ وكنت قد اتفقت على عمله كمسلسل وفيلم مع المخرج الراحل يوسف شاهين، ولكنه كان منشغلًا في تصوير فيلم "هي فوضى" وعندما انتهى منه توفاه الله ولم نستطيع عمل الفيلم".

واضافت شاهين: “محظوظة أن ربنا خلقني فنانة، لأنها مش وظيفتي إنما أنا بحب الفن، وعشت حياة شخصيات عديدة جدا بل عشت أكثر من 101 شخصية في حياتي، أنا بحب الفن، وهو ليس وظيفة ولكنه عشق وحب للسينما، ولكن احب أعمل شخصيات بعيدة عني وليست شبهي لأني احب ان أعيش حيوات اخرى بمشاكلها وطريقتها وملابسها تعبيراتها”.

وعن أعمالها القادمة قالت شاهين: "أنا أقوم بتحضير فيلم جديد يحمل اسم "بنات صبرة" ويدور حول إجبار زواج القاصرات وعن ختان البنات، وسأظل داعمة للمرأة وأحثها على القوة وأرى ان المرأة القوية هي التي تعتمد على نفسها اقتصاديا، قبل توعية البنات الصغيرة أن اوعي الأهل بخطورة الجهل، ولدي ايضا فيلم بعنوان "فيتو".

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