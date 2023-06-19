جامعة القناة تبحث تفعيل محاور بروتوكول التعاون المشترك لشركاء تحالف إقليم جامعات القناة

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس النظر في بروتوكول التعاون المشترك لشركاء تحالف جامعات إقليم القناة و سيناء وذلك في الموضوعات التي تخص قطاع الدراسات العليا والبحوث من خلال دراسة هذه المحاور ومدى إمكانية تشكيل اللجان المختصة لتفعيل وتنفيذ تلك المحاور.

جاء ذلك خلال الجلسة رقم ٤١٧ لمجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، والتي عقدت صباح اليوم الإثنين تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس من الأساتذة المتفرغين ووكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات، ومديري عموم القطاع.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه تم توقيع تحالف جامعات إقليم القناة و سيناء، والذي عقد في رحاب جامعة قناة السويس، و هو يعد بروتوكول تعاون لعقد تحالف مشترك، بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والخدمية بإقليم القناة وسيناء، ويضم التحالف 13 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة، وهي جامعات: (قناة السويس، الزقازيق، بورسعيد، السويس، العريش، سيناء، الملك سلمان الدولية، الجلالة، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الزقازيق الأهلية، شرق بورسعيد التكنولوجية، الصالحية الجديدة)، وهيئة قناة السويس، ومحافظة الإسماعيلية مُمثلة عن المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومؤسسة مصر الخير، وشركة شنت ايجيماك للمنتجات الكهربائية، وشركة فامسون للصناعات المحدودة، وشركة هنج تونج مصر لصناعات كابلات الألياف الضوئية، وشركة جوشي.

موضحا أن من أهم المحاور التي تخص قطاع الدراسات العليا والبحوث في هذا التحالف هي البرامج الأكاديمية، والخطة العامة للبعثات و التعاون لمركز النشر العلمي، وعقد المؤتمرات العلمية و النشر الدولي، والبحوث التطبيقية و المشاريع البحثية، و تطوير وحدات التميز العلمي.



كما أشار نائب رئيس الجامعة أن هذا التحالف يضم ١٦١ كلية و معهد و ١٧٩٩ برنامجًا دراسيًا، و١٥٢٥١ عضو هيئة تدريس و٢٧٨٣٩١ طالبًا وطالبة، ٤٢٥٢٠ طلاب الدراسات العليا و ٧١٢١ الطلاب الوافدين و ١٩مستشفى, و ٦ مستشفيات تحت الانشاء و ١ مستشفى طب اسنان و ٤٦١٦ عدد الأسرة و ١٢١٥طبيبا و ٧ مركز توظيف، و ١٣٦مركزًا بحثيًا. و١٩٢ اتفاقية، و ١٣ شهادة مزدوجة.

كما ناقش المجلس النظر في مذكرة التفاهم بين كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس، و المعمل المركزي التابع لمشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر.

وناقش كذلك النظر في مذكرة التفاهم بين كلية السياحة والفنادق بالجامعة و شركة أورينت تورز للقرى و الفنادق السياحية بالإضافة إلى النظر في اتفاقية التعاون بين الجامعة و جامعة ولاية سمرقند بأوزبكستان.

واستمر المجلس في مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، منها موضوعات الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية التي تضمنت موضوعات إدارة البعثات والإجازات الدراسية والمنح.