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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الخطيب يجتمع مع كولر لمناقشة خطة الاستعداد للموسم الجديد

كولر والخطيب
كولر والخطيب
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يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق في حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لبحث تقرير كولر بشأن المرحلة القادمة.

كما يشهد الاجتماع الاتفاق على ملامح الراحلين وأيضا تحديد الجديد في الصفقات المطلوبة لتدعيم فريق الكرة ومناقشة خطة الاستعداد للموسم الجديد.

ومن ناحية أخرى تم الإعلان منذ قليل عن فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وحرس الحدود المرتقبة بالدوري الخميس القادم ضمن منافسات المسابقة المحلية.

وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بتسليم نسب مشاركات لاعبي الأهلي في دوري الأبطال الأفريقي الأخير إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من أجل البدء في تجهيز مكافآت التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وعلمت “البوابة نيوز” أن مكافأة الفوز بالمباراة الواحدة في دوري الابطال الإفريقي تبلغ قيمتها ٣٧ الف جنيه حيث يحصل كل لاعب تواجد في سكور شيت المباراة علي الرقم السابق ذكره. 

محمود الخطيب الأهلى مارسيل كولر حسام غالي