رئيس مدينة سفاجا يقود حملة مرورية لتنظيم خط سير شاحنات النقل الثقيل

أجرى اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الاثنين، جولة تفقدية بعدد من شوارع وسط المدينة، لدراسة إمكانية إعادة تنظيم خطوط سير السيارات بعدد من التقاطعات الموجودة بأكبر الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة سفاجا.

قاد رئيس المدينة بالاستعانة بإدارة المرور حملة لتخفيف الضغط على هذه الشوارع وتقليل ازدحام الاختناقات المرورية أمام ميناء سفاجا البحري وتحقيق قدر من السيولة المرورية خاصة في فترة الذروة وتدفق الشاحنات الثقيلة لداخل الميناء.

رافق شعبان خلال جولته فريق من إدارة مرور سفاجا، ومدير إدارة المواقف بالوحدة المحلية وإدارة العلاقات العامة، واستمع رئيس المدينة لعدد من سائقي السيارات والمواطنين بالشارع حول أفضل الحلول لإعادة تخطيط الشوارع مرة أخرى بما يسهل الحركة المرورية.

ووجه رئيس مدينة سفاجا بوضع العلامات الإرشادية والمرورية واللافتات اللازمة للتيسير على السائقين لمعرفة الاتجاهات أمام الميناء لتجنب الاختناق المروري.

وكلف رئيس المدينة الإدارات المعنية بإزالة ورفع جميع الإشغالات أمام المحلات التجارية وعلى جانبي الطريق لتيسير حركة المرور.

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