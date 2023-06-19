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الإثنين 19 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابى  تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون"  ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .

سقط عصابة الدراجات النارية 

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من  ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب  6 وقائع سرقة بذات الأسلوبتم بإرشاد أحدهم ضبط كافة الدراجات المُستولى عليها بمكان إخفائهـــــا، بإستدعاء المجنى عليهــــم تعرفوا على الدراجات، وإتهموهم بالسرقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بمديرية أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي أجهزة الأمن النيابة العامة تكوين تشكيلا عصابيا تشكيلا عصابيا تشكيل عصابي سرقة الدراجات النارية ضبط 3 أشخاص مديرية أمن القاهرة وقائع سرقة