سقوط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .

سقط عصابة الدراجات النارية

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوبتم بإرشاد أحدهم ضبط كافة الدراجات المُستولى عليها بمكان إخفائهـــــا، بإستدعاء المجنى عليهــــم تعرفوا على الدراجات، وإتهموهم بالسرقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.