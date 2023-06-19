ضبط المتهم بالتعدي على «كلب» بعصا خشبية وقتله في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية أمس الأحد، من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام أحـد الأشخاص بالتعدي على حيوان "كلب" بالضرب باستخدام عصا خشبية بالقاهرة وقتله.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحـد الأشخاص بالتعدي على "كلب" بالضرب باستخدام عصا خشبية وشنقه بواسطة حبل حتى الموت بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة وعلل قيامه بذلك كون الكلب المشار إليه "مسعور"، وقيامه بعقر أحد عمال النظافة حال تواجده بذات المنطقة، وباستدعاء عامل النظافة أيد ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.