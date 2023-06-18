عقوبات رادعة ضد المخالفين.. بيطري القاهرة: 6 مجاز للأضاحي والذبح مجانًا

أكد الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن يوجد 6 مجازر في محافظة القاهرة، مشددًا على أن الذبح مجانا خلال فترة عيد الأضحى.

وقال زينهم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، إن مجزر القاهرة قادر على ذبح 500 رأس ماشية و1000 رأس غنم في الساعة الواحدة.

وواصل:"هناك حالة الوعي في ذبح الأضاحي ترتفع عامًا بعد عام، وسيتم تطبيق الغرامات على الذبح في الشارع خلال عيد الأضحى بعقوبات رادعة".

وذكر أنه بالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحى في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94، وقانون النظافة 38 لسنة 1967 وقد تصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى بالشارع.